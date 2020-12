Ameryka będzie miała pierwszego czarnoskórego sekretarza obrony

Przez lata 67-letni Austin był znaczącą figurą w Pentagonie i dowódcą cieszącym się szacunkiem wśród oficerów oraz szeregowych żołnierzy. Swoim doświadczeniem z ponad 40-letniej kariery i umiejętnościami wojskowymi generałowi udało się przebić przez tradycyjnie białą hierarchię amerykańskich sił wojskowych – chociaż 43 proc. mundurowych to osoby o ciemnym kolorze skóry, to wśród dowódców przeważają biali mężczyźni.

W rezultacie Austin zapisał się w historii departamentu obrony jako jedyny Afroamerykanin na czele U.S. Central Command – wojskowej formacji bojowej odpowiedzialnej za działania w Iraku, Afganistanie, Jemenie i Syrii, czyli w większości miejsc, gdzie Stany uwikłane były w działania wojenne. Dowodził 50 tys. żołnierzy w Iraku i potem nadzorował logistycznie skomplikowany proces ich powrotu do kraju w 2011 r. Był też m.in. czołowym architektem kampanii wyparcia Państwa Islamskiego, po tym jak dżihadyści zajęli część terytorium wschodniej Syrii i północnego Iraku w 2014 r.

Lepiej w tym względzie radzi sobie Michele A. Flournoy, która ma doświadczenie na stanowiskach strategicznych w Pentagonie i była mentorem dla pokolenia kobiet w sektorze bezpieczeństwa narodowego. To m.in. one lobbowały za jej nominacją jako pierwszej kobiety na stanowisku sekretarza stanu, ale Flournoy nie znalazła się na krótkiej liście kandydatów prezydenta elekta. Joe Biden był pod dużym naciskiem środowisk afroamerykańskich, latynoskich i azjatyckich, które lobbowały za tym, aby nominował ich przedstawiciela na szefa Pentagonu.

Prezydent elekt rozważał jeszcze kandydaturę również czarnoskórego Jeha Johnsona, byłego sekretarza bezpieczeństwa narodowego i byłego radcę prawnego w Pentagonie, uważanego za „politycznie bystrzejszego" na to stanowisko. Był jednak krytykowany za takie decyzje, jak przyspieszanie deportacji imigrantów oraz zatwierdzenie setek ataków dronów na domniemanych terrorystów, w których ginęli niewinni cywile.

– Dla Bidena Austin to bezpieczny wybór. To dobry żołnierz, który będzie realizował agendę prezydenta. To gwarantuje mniej napięć, mniej nieporozumień. Ta współpraca będzie płynniejsza – pisze portal „Politico", powołując się na anonimowego byłego członka sektora obrony.