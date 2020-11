Druga szansa amerykańskiej Pierwszej Córki

Podobno jednak nie do samego miasta, gdzie mają luksusowe mieszkanie przy Park Avenue na Manhattanie. Z planów złożonych w urzędzie miasta wynika, że rozbudowują dom w Bedminster w New Jersey, mieszczący się w obrębie strzeżonego ośrodka golfowego Trumpa.

Komentatorzy zastanawiają się jednak, czy przyjmie ich z powrotem politycznie liberalna manhattańska elita. Czy nie zostaną wyproszeni z ekskluzywnych restauracji, czy galerie sztuki nie zamkną przed nimi drzwi. – To wspaniała, inteligenta osoba. Bardzo dobrze poradziła sobie z sytuacją. W końcu to jej ojciec. Będzie krytykowana, ale niesłusznie – powiedziała Georgina Bloomberg, córka Michaela Bloomberga, który wydał miliard dolarów na kampanię przeciwko Trumpowi.

Można przypuszczać jednak, że kręgi konserwatywne przyjmą ich z otwartymi ramionami. Trzeba też wziąć poprawkę na to, że w dobie pandemii instytucje kulturalne w Nowym Jorku ucierpiały finansowo. Takie sytuacje skłaniają do kompromisów, a Ivanka i Jared to kolekcjonerzy sztuki. – Jak Ivanka zostanie ponownie powitana w Nowym Jorku, zależeć będzie od pieniędzy. Jeżeli przekazałaby 40 milionów na któreś z muzeów, wróci do łask – mówi cytowany w „NYT" Dirk Witternborn, współtwórca filmu dokumentalnego „Born Rich", w którym Ivanka wystąpiła.