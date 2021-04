Joe Biden ma ogłosić, że uznaje rzeź Ormian za ludobójstwo

Poprzedni prezydenci amerykańscy unikali jednak terminu „ludobójstwo", by nie popaść w konflikt z Ankarą, która utrzymuje, że m.in. Ormianie byli ofiarami działań wojennych. Donald Trump nazwał wydarzenia z 1915 r. „jednym z najgorszych masowych okrucieństw XX w.". Barack Obama w kontaktach z Amerykanami ormiańskiego pochodzenia mówił o ludobójstwie, ale w Dniu Pamięci omijał to słowo.

Turcja ma drugą co do wielkości armię w NATO i kluczowe znaczenie na Bliskim Wschodzie, ważnym od lat w polityce amerykańskiej.

Do końca nie wiadomo, czy dojdzie w sobotę do deklaracji ze strony Bidena. Otoczenie prezydenta mówi, że może w ostatniej chwili zdecydować się na oświadczenie jedynie upamiętniające rzeź Ormian, bez określania go jako ludobójstwo.