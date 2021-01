Biden powstrzymuje wyścig zbrojeń

New Start to ostatnie porozumienie rozbrojeniowe, jakie jeszcze wiąże Moskwę i Waszyngton. Donald Trump i je chciał wysadzić w powietrze, stawiając jako warunek włączenia do niego Chin. W czasie przesłuchania w Senacie nowy sekretarz stanu Antony Blinken zrezygnował jednak z tego postulatu.

Umowa, która obejmuje pociski o zasięgu powyżej 5,5 tys. km, zakłada, że tak Rosjanie, jak i Amerykanie ograniczą do 1500 liczbę posiadanych głowic oraz 700 wyrzutni i bombowców strategicznych. Gdyby porozumienie, które w 2010 r. zawarł w Pradze Barack Obama z Dmitrijem Miedwiediewem zostało unieważnione, uruchomiłoby to niezwykle kosztowny wyścig zbrojeń. W Waszyngtonie szacuje się, że modernizacja wspomnianej kategorii pocisków pochłonęłaby blisko 2 bln dol. przez 30 lat.

Rob Soofer, który w administracji Trumpa służył jako zastępca sekretarza obrony ds. uzbrojenia atomowego, uważa, że jeśli Biden na razie przystanie na wydłużenie New Start tylko o rok, to Moskwa zgodzi się na włączenie w następnym kroku do umowy taktycznej broni jądrowej. Dla Polski byłoby to szczególnie istotne z powodu pocisków Iskander z głowicami jądrowymi rozlokowanymi w obwodzie kaliningradzkim.