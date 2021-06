Putin ma nadzieję, że Biden będzie mniej impulsywny niż Trump

W wywiadzie dla NBC News Putin opisał Bidena jako "karierowicza", który spędził życie w polityce. Prezydenturę Donalda Trumpa nazwał "kolorową".

- To moja wielka nadzieja, że, owszem, są pewne zalety, pewne wady, ale nie będzie żadnych impulsywnych ruchów ze strony prezydenta USA - powiedział.

Biden w rozmowie z Putinem planuje poruszyć szereg kwestii, w te dotyczące domniemanej rosyjskiej ingerencji w wybory i cyberataków

Putin otwarcie przyznał, że w głosowaniu w 2016 roku poparł Trumpa, który wyraził podziw dla rosyjskiego przywódcy. Na ich pierwszym szczycie wydawał się akceptować zaprzeczenia prezydenta Rosji ws. ingerencji w wybory.

Biden powiedział, że nie ma złudzeń co do Putina i określił go jako "zabójcę" w związku z serią głośnych śmierci, w tym krytyka Kremla Borysa Niemcowa.

Zapytany, czy jest "zabójcą", Putin powiedział, że to określenie jest częścią "zachowania macho" powszechnego w Hollywood.

Taki dyskurs "jest częścią amerykańskiej kultury politycznej, gdzie uważa się to za normalne". Przy okazji, nie tutaj, tutaj nie jest to uważane za normalne" - powiedział.