Biden: Sankcje wobec Białorusi wchodzą w grę PAP/EPA

Prezydent Joe Biden opuszczając Biały Dom i udając się do rodzinnego Delaware stwierdził, pytany przez dziennikarza o to, czy USA nałożą sankcje na Białoruś po zmuszeniu samolotu linii Ryanair do lądowania w Mińsku, że sankcje "wchodzą w grę".