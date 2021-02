Biden wraca do planu Obamy. Chce zamknąć Guantanamo

Biden zapowiedział zamknięcie Guantanamo jeszcze podczas kampanii wyborczej. Barackowi Obamie nie udało się zrealizować tego zamiaru - spotkał się z ogromnym politycznym oporem w tej kwestii.

Obecnie w Guantanamo przebywa zaledwie 40 więźniów, a samo więzienie przyciąga znacznie mniejszą uwagę opinii publicznej, ale zamiary Bidena zostały skrytykowane natychmiast po ich ogłoszeniu.

Więzienie w Guantanamo działa od stycznia 2002 roku, było przeznaczone dla podejrzanych o powiązania z al-Kaida i talibami. Było krytykowane przez wiele państw i organizacji, jako symbol znęcania się nad więźniami, przetrzymywanymi bez postawienia zarzutów i formalnych procesów.

W szczytowym momencie w 2003 r. w bazie marynarki wojennej na południowo-wschodnim krańcu Kuby przebywało prawie 800 więźniów. W reakcji na międzynarodowe słowa krytyki prezydent George W. Bush nazwa więzienie „narzędziem propagandowym dla naszych wrogów i odwracaniem uwagi naszych sojuszników”, ale zamknięcie Guantanamo zostawił swoim następcom.

Nie udało się to Barackowi Obamie, Donald Trump w ogóle zaniechał tego pomysłu, obiecując, że zapełni więzienie "złymi kolesiami".

Nie wiadomo, jakie działania zamierza podjąć administracja Bidena, by cel osiągnąć. Być może oparte one zostaną na dążeniu do zmniejszenia liczby osadzonych poprzez repatriację, ponadto Pentagon może wznowić analizę spraw poszczególnych więźniów pod kątem warunkowego zwolnienia.