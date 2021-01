Pożegnalne wystąpienie Trumpa. "Nie rozpocząłem żadnej wojny"

W pożegnalnym wystąpieniu Trump podkreślił, że przybył do Waszyngtonu jako "człowiek z zewnątrz". - Wiedziałem, że potencjał naszego narodu jest nieskończony, o ile tylko postawimy Amerykę na pierwszym miejscu - mówił.

Do swych sukcesów Trump zaliczył obniżkę podatków i usunięcie zbędnych, "niszczących miejsca pracy" regulacji, "naprawę niedziałających" umów handlowych i wycofanie USA z porozumień paryskich. - Nałożyliśmy historyczne i monumentalne cła na Chiny. Zawarliśmy świetną nową umowę z Chinami - wyliczał.

Do sukcesów zaliczył zawarcie porozumień pokojowych na Bliskim Wschodzie. - To świt nowego Bliskiego Wschodu, a nasi żołnierze wracają do domu - mówił.

- Jestem szczególnie dumny z tego, że jako pierwszy prezydent od dekad nie rozpocząłem żadnej wojny - podkreślił.

Odnosząc się do epidemii koronawirusa prezydent stwierdził, że za czasów jego administracji w Stanach Zjednoczonych w czasie 9 miesięcy opracowano dwie szczepionki przeciw COVID. - Innej administracji opracowanie szczepionki zajęłoby 3,4,5, może nawet do 10 lat - ocenił.

Trump przekonywał, że jako prezydent kierował się dobrem amerykańskich pracowników i rodzin. - Jesteśmy winni lojalność nie grupom interesu, nie korporacjom czy instytucjom międzynarodowym, lecz naszym dzieciom, naszym obywatelom i naszemu krajowi - zaznaczył podkreślając, że władza ma odpowiadać przed narodem. Prezydent wezwał do obrony wspólnych wartości, do których zaliczył wolność słowa.



- Odchodzę z tego majestatycznego miejsca (Białego Domu - red.) z pełnym radości sercem, optymistycznym duchem i całkowitym przekonaniem, że dla naszego kraju i dla naszych dzieci najlepsze dopiero nadejdzie - zakończył.