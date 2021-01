Witold Waszczykowski: Wybory w USA nie były uczciwe

- My, z Polski nie jesteśmy w stanie stwierdzić, na ile wybory w USA były sfałszowane a na ile nie. Choć wielu Amerykanów czy amerykańskich polityków twierdzi, że były sfałszowane - ocenił w rozmowie z Radiem Zet Witold Waszczykowski.

Europoseł nie wyklucza, że podczas inauguracji Joe Bidena może dojść do zamieszek, choć nie w samym Waszyngtonie, który jest pilnie strzeżony.

- Oglądając kampanię wyborczą, to co się działo, możemy powiedzieć, że nie były to uczciwe wybory. Prezydenta Donalda Trumpa traktowano w sposób nieuczciwy. Ikoną tej nieuczciwości będą obrazki z wyłączania wizji i fonii prezydenta, kiedy przemawiał. Ten bagaż nieuczciwych wyborów będzie ze sobą nosił Joe Biden - powiedział były szef MSZ.