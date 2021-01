Kongres wznowił obrady. Spokój w Waszyngtonie

Ostatecznie Trump wezwał swoich zwolenników do rozejścia się.

"Oriszę Was o zachowanie spokoju. Żadnej przemocy! Pamiętajcie, jesteśmy partią Prawa i Porządku - szanujemy prawo i naszych wspaniałych mężczyzn i kobiety w niebieskich barwach" - napisał Trump.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!