Joe Biden: Obstrukcja w procesie przekazywania władzy

- Obecnie nie dostajemy wszystkich potrzebnych nam informacji ze strony odchodzącej administracji w kluczowych obszarach bezpieczeństwa narodowego - powiedział prezydent elekt Stanów Zjednoczonych Joe Biden podczas przemówienia w Delaware, które zostało opublikowane w sieci. - Moim zdaniem to nieodpowiedzialne - podkreślił.

Jak stwierdził Biden, wśród rządowych agencji, które czynią przeszkody w procesie przekazywania władzy, jest między innymi Pentagon oraz Biuro Zarządzania i Budżetu Białego Domu (OMB). Przed świętami Bożego Narodzenia Pentagon wstrzymał wszystkie spotkania między przedstawicielami resortu a zespołem prezydenta elekta. - Z niektórymi agencjami nasz zespół uzyskał wzorową współpracę. Ze strony innych, w szczególności Departamentu Obrony, napotkaliśmy przeszkody - podkreślił.

Szef Pentagonu Christopher Miller odpowiadział Bidenowi podkreślając, że jego resort przekazał już 5 tys. stron dokumentów i 164 wywiady z ponad 400 urzędnikami. - To dużo więcej niż to, o co pierwotnie prosił zespół Bidena - zaznaczył. - Planujemy dodatkowe spotkania na pozostałą część okresu przejściowego i odpowiadamy na wszelkie prośby o informacje objęte naszym zakresem obowiązków - dodał.