Wybory w USA. Biden po głosowaniu elektorów: Demokracja zatryumfowała

W 13-minutowej przemowie wygłoszonej po tym, jak Kolegium Elektorów formalnie potwierdziło wynik wyborów prezydenckich z 3 listopada, w których Biden zapewnił sobie 306 głosów elektorskich (do zwycięstwa potrzeba 270 głosów), Biden wezwał do jedności i wyraził zaufanie do demokratycznych instytucji państwa.

- Płomień demokracji został rozpalony w tym narodzie dawno temu - mówił prezydent-elekt.

- Wiemy, że nawet pandemia czy nadużycia władzy nie mogą ugasić tego płomienia - dodał.