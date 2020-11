Wybory w USA: Joe Biden zapewnił sobie 306 głosów w Kolegium Elektorów

Do zwycięstwa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych potrzeba 270 głosów elektorskich. Kolegium Elektorów, które dokona formalnego wyboru prezydenta, zbierze się 14 grudnia.

Donald Trump nie uznaje prognozowanych przez większość amerykańskich mediów wyników wyborów. Prezydent uważa, że w kluczowych stanach głosowanie zostało sfałszowane.

Trump zapowiada walkę przed sądami o zmianę wyniku wyborów. Aby mu się to udało, musiałby doprowadzić do zmiany rozstrzygnięcia w co najmniej trzech stanach, w których różnica między nim a Bidenem była niewielka, a liczba głosów elektorskich - wystarczająco duża (np. w Pensylwanii, Georgii i Wisconsin).