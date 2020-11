Wybory w USA: Greta Thunberg odgrywa się na Donaldzie Trumpie

W ubiegłym roku, gdy Thunberg została wybrana przez "Time" Człowiekiem Roku 2019, Donald Trump napisał na Twitterze, że powinna ona "wyluzować i pójść na stary, dobry film z przyjacielem".

Teraz Thunberg zareagowała na wpis Trumpa parafrazą tamtego wpisu.

"Donald Trump powinien pracować nad panowaniem nad gniewem, a potem pójść na stary, dobry film z przyjacielem. Wyluzuj, Donald, wyluzuj" - napisała.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA