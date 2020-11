Długa lista nadużyć Donalda Trumpa. Analiza konferencji

Podczas konferencji prasowej w Białym Domu Donald Trump wygłosił kilka teorii, które nie mają potwierdzenia w faktach. Gdzie doszło do nadużycia ze strony amerykańskiego prezydenta?

W finale liczenia głosów o zwycięstwie decydują Arizona, Georgia, Pensylwania i Nevada. Jeszcze w piątek mogą zostać ogłoszone wyniki, które przeważą o zwycięstwie jego z kandydatów. Obecnie bliżej fotela prezydenta jest kandydat Demokratów Joe Biden. W czwartek prezydent Donald Trump zorganizował w Białym Domu konferencję prasową, na której próbował podważyć wiarygodność wyborów. Oto lista wypowiedzi Trumpa, które mają potwierdzenia w oficjalnych informacjach:

"Mamy wiele dowodów" Trump mówił w Białym Domu, że dysponuje licznymi dowodami na to, że doszło do fałszerstwa w czasie liczenia głosów. Zapowiedział, że będzie w tej sprawie wiele pozwów. Fakty: Trump nie przedstawił żadnego dowodu na problemy z liczeniem. Proces liczenia głosów w całym kraju przebiega sprawnie, nawet w stanach, które walczą z pandemią koronawirusa. W historii amerykańskich wyborów nie zdarzyło się jeszcze, by wszystkie głosy zostały zliczone tego samego dnia. Wysoka liczba głosów oddanych korespondencyjnie oraz wysoka frekwencja spowodowały, że proces ten przebiega wolniej niż dotychczas.

Pensylwania Trump poinformował, że w Pensylwanii pozwolono na zliczenie głosów, które dotarły trzy dni po wyborach. Liczone mają być też te głosy, które nie mają znaczka pocztowego ani żadnej dokumentacji. Fakty: Sąd Najwyższy Pensylwanii zgodził się na to, aby były liczone karty do głosowania, które zostały nadane przed końcem wyborów. Sprawę tę zbadał Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych i nie widział problemu w tym, by liczone były karty, które dotarły kilka dni po wyborach. Trump poinformował, że Demokracji w Pensylwanii próbowali w stanowym Sądzie Najwyższym zablokować udział obserwatorów wyborów Fakty: To fałsz. Nikt nie próbował zablokować udziały obserwatorów żadnej ze stron. Jedyną kwestią była odległość obserwatorów od osób liczących głosy. Sztab Trumpa chciał, by obserwatorzy mogli być bliżej całego procesu, a sąd wydał na to zgodę.

Michigan Trump: Nasi obserwatorzy zostali pozbawieni możliwości obserwowania liczenia głosów w Detroit Fakty: Karty do głosowania osób, które nie brały udział bezpośrednio w wyborach były liczone w centrum kongresowym, gdzie ustawiono 134 punkty liczenia głosów. Każda ze stron mogła przydzielić jednego obserwatora do każdego z punktów. Miejska urzędniczka Janice Winfrey powiedziała, że przedstawiciele Republikanów "byli "bardzo agresywni, starając się zastraszyć ankieterów". Mark Brewer, były przewodniczący Demokratów w Michigan powiedział, że w pewnym momencie część przedstawicieli obu stron zostali odcięci do dostępu do procesu z powodu ograniczeń związanych z pandemią.

Georgia Trump: Proces wyborczy jest prowadzony przed Demokratów. Fakty: Wybory państwowe są nadzorowane przez republikanina - sekretarza stanu, Brada Raffenspergera. Trump: 11. okręg orzekł, że głosy muszą pochodzić z dnia wyborów, a nie były. Głosy dochodzą po wyborach. Fakty: Sąd orzekł, że głosy liczone głosy muszą dotrzeć do godziny 19 w dniu wyborów. Wyjątek stanowią karty do głosowania sił zbrojnych USA służących za granicą. Mogą one dotrzeć do godziny 17 w piątek. W Georgii nadal są liczone głosy, dotarły one zgodnie z prawem.