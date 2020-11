Były premier Danii do Trumpa: Tak się honorowo odchodzi

Nowe raporty dotyczące wyników wyborów w Stanach Zjednoczonych wskazują, że blisko zwycięstwa jest Joe Biden. Kandydat Demokratów ma niewielką przewagę w Georgii u Nevadzie, niewiele traci do Donalda Trumpa w Pensylwanii.

Na konferencji prasowej w Białym Domu urzędujący prezydent wygłosił kilka teorii, które nie mają potwierdzenia w faktach. Zapowiedział, że w sprawie fałszowania wyborów zostanie złożonych wiele pozwów.

Do prezydenta USA zwrócił się na Twitterze były premier Danii Lars Lokke Rasmussen.

"Taka mała rada. To jest właściwy sposób na honorowe opuszczenie urzędu po przegranych wyborach. Dziękuję za szczere rozmowy przez ostatnie 4 lata. Bądźmy w kontakcie, pozdrawiam" - napisał Rasmussen, który był szefem duńskiego rządu do czerwca 2019 roku.

@realDonaldTrump. Just a little piece of advice… This is the right way to leave office with honor once you have lost election. Thanks for honest conversations over the last 4 years. Let's keep in touch.

Best regards. Lars Lokke Rasmussen, former Prime Minister of Denmark. pic.twitter.com/daNQWml11n