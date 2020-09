Trump kontra Biden: Debata bez podania ręki. Przez epidemię

Debata w Cleveland to pierwsza z trzech debat prezydenckich przed wyborami prezydenckimi, które odbędą się 3 listopada. Debata trwała 90 minut. Prowadził ją dziennikarz Fox News, Chris Walllace.

Przed rozpoczęciem debaty Biden i Trump nie podali sobie dłoni - co było związane z protokołem bezpieczeństwa dotyczącym zachowania dystansu społecznego w związku z epidemią w USA.

Podczas starcia kandydatów na prezydenta Biden zarzucił Trumpowi, że ten - w pierwszej fazie epidemii koronawirusa w USA - "spanikował" i nie potrafił ochronić Amerykanów przed epidemią. USA są krajem z największą liczbą wykrytych zakażeń koronawirusem (niemal 7,2 mln) i z największą liczbą zgonów na COVID-19 na świecie (ponad 200 tysięcy).

- Panikował lub patrzył na rynek akcji - mówił o podejściu Trumpa do epidemii w jej pierwszej fazie Biden nawiązując do tego, że prezydent USA dążył do jak najszybszego odmrażania gospodarki poszczególnych stanów i bagatelizował zagrożenie związane z pandemią.

- Jest pan najgorszym prezydentem, jakiego Ameryka kiedykolwiek miała - mówił do Trumpa Biden, wzywając prezydenta, by ten przestał zajmować się golfem i wziął się do pracy.

Trump przekonywał z kolei, że jego administracja wykonała "dobrą robotę" w walce z epidemią. - Ale powiem ci, Joe, ty nigdy nie zrobiłbyś tego, co my. Nie masz tego we krwi - mówił prezydent do rywala.