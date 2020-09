Trump: Biden chce terrorystów ugłaskać, ja - aresztować

W maju gubernator zakazał zgromadzeń ponad 50 osób. Przed wiecem w Henderson polityk Demokratów zarzucił Trumpowi narażanie ludzi w Nevadzie na niebezpieczeństwo.

Na wiecu kandydat Republikanów krytykował Joe Bidena, kandydata Demokratów, wiceprezydenta z czasów Baracka Obamy. - Biden chce ugłaskać krajowych terrorystów ustępstwami, mój plan to aresztowanie terrorystów - oświadczył. - Jeśli wygra Biden, wygra tłum - dodał, odnosząc się do zamieszek, trwających od kilku miesięcy na ulicach amerykańskich miast.

Sztab prezydenta określił wiec w Henderson jako okazję zwolenników Trumpa do skorzystania z prawa do zgromadzeń, gwarantowanego pierwszą poprawką do konstytucji.

- Jeśli można wśród dziesiątek tysięcy osób protestować na ulicach, uprawiać hazard w kasynach lub podczas zamieszek palić sklepy i punkty usługowe, to można pokojowo gromadzić się w zgodzie z pierwszą poprawką, by wysłuchać prezydenta Stanów Zjednoczonych - oświadczył rzecznik sztabu Tim Murtaugh.