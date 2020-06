Spotkanie Trump-Duda. Zagraniczne media piszą o relokacji żołnierzy z Niemiec i wyborach w Polsce

- (Polska) będzie płacić za wysłanie dodatkowych żołnierzy, a my prawdopodobnie będziemy przenosić ich z Niemiec - cytuje Trumpa agencja, dodając, że Andrzej Duda poprosił prezydenta USA, by nie wycofywał całkowicie armii z Europy, ponieważ „amerykańska obecność wojskowa gwarantuje bezpieczeństwo europejskie od końca II wojny światowej”. W swojej depeszy agencja w zasadzie nie porusza innych tematów ze spotkania, nie wspomina też o kampanii prezydenckiej w Polsce. Zamiast tego zauważa, że to Trump może w listopadzie przegrać wybory.

Agencja koncentruje się na kwestii bezpieczeństwa, podkreślając deklarację Trumpa o możliwej relokacji amerykańskich wojsk z Niemiec do Polski. Porozumienie zwiększające liczbę żołnierzy USA nad Wisłą „wzmacniałoby współpracę obronną między dwoma sojusznikami NATO i byłoby kolejną przeciwwagą dla rosyjskiej agresji”. - Myślę, że jest to mocna wiadomość dla Rosji - cytuje Trump Reuters, zwracając uwagę na krytykę prezydenta Stanów Zjednoczonych wobec „innych krajów europejskich za zakup rosyjskiej energii”.

AFP, nazywająca Andrzeja Dudę „populistycznym” prezydentem, także zaczyna swoją depeszę od zapowiedzi redukcji liczby amerykańskich żołnierzy w Niemczech do 25 tys. „Duda nazwał to «bardzo rozsądną decyzją» i powiedział, że poprosił Trumpa, by nie wycofywał całkowicie amerykańskich żołnierzy z Europy «ponieważ bezpieczeństwo Europy jest dla mnie bardzo ważne». Zapytany, jakie przesłanie wysyła to do Rosji, Trump powiedział: «Myślę, że to bardzo silny sygnał»” - pisze francuska agencja.

AFP zwraca uwagę, że zarówno Dudę, jak i Trumpa, czekają wybory, a amerykański prezydent bardzo ciepło wypowiadał się o polskim, choć zastrzegł, że „nie sądzi, żeby on potrzebował mojej pomocy”. Agencja jednocześnie zauważa, że w ostatnich sondażach Trump ma już nawet 14 pkt. proc. straty do Joe Bidena, z kolei Andrzej Duda choć nadal jest faworytem, to w badaniach opinii publicznej dotyczących drugiej tury dogania go Rafał Trzaskowski.

Kilka akapitów poświęconych jest przez AFP krytyce samego terminu spotkania w Białym Domu. Agencja cytuje w tym kontekście Marcy Kaptur, demokratkę z Ohio, członkinię Izby Reprezentantów („niepokoją mnie nieodpowiednie starania prezydenta Trumpa o włączenie się w polską politykę wewnętrzną i zwiększenie szansy na reelekcję prezydenta Dudy”) oraz Molly Montgomery z waszyngtońskiego think tanku Instytut Brookingsa („Żaden prezydent USA nie powinien spotkać się z zagranicznym przywódcą - przyjacielem lub wrogiem - zaledwie kilka dni przed tym, jak bierze on udział w wyborach. Takie postępowanie podważa polskie procesy demokratyczne i nasze własne wartości”).

Również amerykańska Associated Press koncentruje się na relokacji wojsk amerykańskich, stacjonujących w Niemczech. „Od dawna krążą plotki, że przeniesienie sił poza granice tego kraju jest zgodne z wysiłkami Pentagonu, by zwiększyć liczbę żołnierzy na terenie Indo-Pacyfiku. Ale Trump zasugerował w zeszłym tygodniu - i ponownie w środę - że decyzja jest również związana z jego niezadowoleniem z powodu nieosiągnięcia przez Niemcy celu wydatkowania 2 proc. PKB na armię” - czytamy w depeszy.