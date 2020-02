Prawybory w USA: Trump pobił rekord Clintona

O nominację Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich rywalizuje ośmioro kandydatów. W New Hampshire wygrał senator Bernie Sanders przed Pete'em Buttigiegiem.

Wynik Trumpa, którego poparło prawie 131 tys. osób, jest lepszy niż jakiegokolwiek urzędującego prezydenta w prawyborach w stanie New Hampshire.

W New Hampshire Weld uzyskał 9 proc. głosów, Trump - 84 proc. 6 proc. uczestników głosowania wskazało innych polityków.

Gdy o reelekcję w 2012 r. ubiegał się Barack Obama, w New Hampshire poparło go 49 tys. uczestników prawyborów Demokratów, w których prezydent był jedynym kandydatem. W 2004 r. George W. Bush (Republikanie) uzyskał w stanie prawie 54 tys. głosów, zaś w 1996 r. Bill Clinton (Demokraci) zebrał prawie 77 tys. głosów, co było dotychczasowym rekordem.

Według komentatorów, liczba osób (ponad 155 tys.), które mimo złej pogody ustawiły się w kolejkach do lokali wyborczych w sytuacji, gdy prawybory są dla Republikanów formalnością wskazuje, że Donald Trump cieszy się znacznym poparciem i Demokratom trudno będzie wygrać walkę o Biały Dom.