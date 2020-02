Sondaż: Bernie Sanders faworytem prawyborów w New Hampshire

Sanders, który minimalnie przegrał prawybory w stanie Iowa z Petem Buttigiegiem, byłym burmistrzem South Bend w Kalifornii, w New Hampshire - według sondażu - wyprzedza Buttigiega o cztery punkty procentowe.

Joe Biden, były wiceprezydent, może liczyć na 17 proc. głosów, a Elizabeth Warren - na 13 proc. Żaden inny kandydat nie uzyskuje dwucyfrowego wyniku.

Od czasu sondażu Monmouth University ze stycznia Sanders zyskał 6 punktów procentowych a Buttigeig utrzymał poparcie naniezmiennym poziomie. Biden stracił 2 punkty procentowe.

Z sondażu wynika też, że 49 proc. wyborców w New Hampshire jest już pewnych co do tego kogo poprze w prawyborach. 78 proc. twierdzi, że prawybory w Iowa nie zmieniły ich sposobu myślenia o kandydatach (15 proc. po prawyborach w Iowa zamierza jeszcze raz przemyśleć swój wybór). 3 proc. deklaruje, że po wyborach w Iowa zmieniło popieranego przez siebie kandydata.

Margines błędu w sondażu wynosi 4,4 punktu procentowego. Sondaż przeprowadzono między 3 a 5 lutego na grupie 777 zarejestrowanych w New Hampshire wyborców (503 z nich zadeklarowało, że zamierza głosować w prawyborach Partii Demokratycznej).