Sekretarz stanu USA: Chiny dążą do światowej dominacji

Sekretarz stanu USA podkreślił, że komunistyczny rząd Chin to nie to samo, co całe chińskie społeczeństwo stwierdzając, że USA przez lata cenili sobie przyjaźń z Chińczykami.

- Oni (Komunistyczna Partia Chin - red.) sięgają po metody, które stwarzają wyzwania dla USA i świata, musimy wspólnie, wszyscy razem, stawić czoła tym zagrożeniom - powiedział Pompeo w czasie uroczystej kolacji w konserwatywnym think tanku Hudson Institute w Nowym Jorku.

- Nie byłoby dłużej realistycznym (podejściem) ignorowanie fundamentalnych różnic między naszymi dwoma systemami, i wpływu tych różnic w systemach na bezpieczeństwo narodowe Ameryki - dodał Pompeo.

- Dziś w pełni zdajemy sobie sprawę ze stopnia w jakim Komunistyczna Partia Chin jest rzeczywiście wroga wobec USA i naszych wartości i jesteśmy w stanie to zrobić dzięki przywództwu prezydenta Trumpa - podkreślił sekretarz stanu USA.

Pompeo zapowiedział, że w najbliższych miesiącach wygłosi kilka przemówień o rywalizujących ze sobą ideologiach i wartościach, w tym o działaniach prowadzonych na arenie międzynarodowej przez wywiad Chin oraz "nieuczciwych i drapieżnych" praktykach gospodarczych stosowanych przez Pekin.

- Chińska partia komunistyczna jest marksistowsko-leninowską partią skupioną na walce i światowej dominacji - musimy jedynie słuchać słów ich przywódców - podkreślił Pompeo.

Jednocześnie sekretarz stanu USA przekonywał, że USA nie szukają konfrontacji z Chinami i chcą jedynie transparentnego, konkurencyjnego, wolnorynkowego systemu, który będzie służył obu stronom.

W ubiegłym tygodniu wiceprezydent USA Mike Pence zaatakował Chiny za łamanie praw człowieka, praktyki handlowe i działania zmierzające do zwiększenia wpływów Pekinu na arenie międzynarodowej - przypomina Reuters.