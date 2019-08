Trump: To nie broń strzela. To szaleni ludzie AFP

- Nie chcemy, aby szaleni ludzie posiadali broń. To oni. To oni ciągną za spust. Broń nie ciągnie za spust. Oni ciągną za spust. Więc musimy przyjrzeć się uważnie (problemowi) chorób psychicznych - mówił Donald Trump w czasie rozmowy z dziennikarzami w Morristown, w New Jersey, odnosząc się do ostatnich strzelanin w USA, po których Trump zadeklarował, że konieczne są zmiany przepisów regulujących sprawdzanie osób chcących dokonać zakupu broni.