Gafa Bidena. "Biedne dzieci tak samo inteligentne, jak białe"

- Mamy takie mniemanie, że w jakiś sposób, jeśli jesteś biedny, nie możesz wielu rzeczy osiągnąć. Biedne dzieci są tak samo inteligentne, tak samo utalentowane, jak białe dzieci - oświadczył w czasie spotkania Biden.

Joe Biden says poor kids are just ‘as talented as white kids’ in latest election gaffe pic.twitter.com/MjcJCl4sax — The Independent (@Independent) August 9, 2019

Po chwili dodał, poprawiając się "jak bogate dzieci, czarne dzieci, azjatyckie dzieci, nie chodziło mi o to (o białe dzieci), ale pomyślcie, jak o tym myślimy".

- Mogą osiągnąć wszystko to, co inni, jeśli tylko dostaną szansę - zakończył swój wywód Biden.

Biden jest często krytykowany w USA za tendencję do wpadek językowych i gaf. Kiedy ubiegał się o wiceprezydenturę u boku Baracka Obamy stwierdził niegdyś, że Obama (pierwszy Afroamerykanin, który został prezydentem USA) jest "czysty" i "elokwentny", co zabrzmiało wówczas tak, jakby było to zaskoczeniem w kontekście pochodzenia etnicznego Obamy.