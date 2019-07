Kongres nie powstrzymał Trumpa: USA sprzedadzą broń Saudom

Wcześniej prezydent Donald Trump użył prezydenckiego weta, by zablokować rezolucje przyjęte zarówno przez Izbę Reprezentantów, jak i Senat. Celem rezolucji było powstrzymanie administracji przed sprzedażą broni Arabii Saudyjskiej.

Krytycy transakcji wyrażają obawę, że broń może być użyta przeciwko cywilom w Jemenie, gdzie koalicja państw arabskich pod wodzą Arabii Saudyjskiej i ZEA wspiera siły rządowe w walce z rebeliantami Huti.

Jednak Trump przekonywał, że blokowanie sprzedaży broni monarchii Saudów "osłabi globalną konkurencyjność USA", a ponadto zaszkodzi relacjom USA z sojusznikami (Arabia Saudyjska jest bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych).

W głosowaniu nad obaleniem prezydenckiego weta w Senacie część Republikanów, którzy mają większość w tej izbie, głosowała wraz z Demokratami. Jednak, choć większość głosujących była za obaleniem weta, to jednak nie udało się osiągnąć większości 2/3 wymaganej do tego, by weto prezydenta zostało odrzucone.

Administracja Donalda Trumpa ogłosiła w maju, że zamierza sprzedać broń Arabii Saudyjskiej i ZEA.

Trump tłumaczył sprzedaż broni zagrożeniem dla obu krajów stwarzanym przez Iran.