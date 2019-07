Zwolennicy Trumpa z reklam to aktorzy

Reklamy zawierały wykonany drobną czcionką napis o treści "prawdziwa opinia, wykonanie aktorskie".

Sztab wyborczy Donalda Trumpa odmówił agencji AP komentarza w sprawie.



Fred Davis, specjalista ds. kampanii wyborczych, w przeszłości pracujący m.in. dla George'a W. Busha ocenił, że wykorzystanie aktorów w reklamówce nie jest zaskakujące.



- Ktokolwiek to zrobił ma pewnie 22 lata, przeglądał materiały i powiedział: O, to świetne ujęcie - powiedział Davis, cytowany przez AP. - To świetne ujęcie Thomasa z Waszyngtonu. Szkoda, że to nie jest Thomas z Waszyngtonu - dodał ekspert.