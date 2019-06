Burmistrz Londynu: Donald Trump jak XX-wieczny faszysta

Burmistrz Londynu Sadiq Khan porównał język używany przez przedydenta Donalda Trumpa do języka "faszystów XX wieku". Wypowiedź Khana poprzedziła rozpoczynającą się jutro wizytę prezydenta USA w Londynie.

Sadiq Khan potępił formę z jaką Donalda Trump i jego małżonka będą traktowani podczas swojego trzydniowego pobytu w Wielkiej Brytanii. Amerykański prezydent spotka się z premier Theresą May oraz królową Elżbietą. W związku z przyjazdem Trumpa do Londynu, planowane są na wtorek protesty w stolicy.

- Prezydent Donald Trump jest tylko jednym z najgorszych przykładów rosnącego globalnego zagrożenia. Na całym świecie rośnie skrajna prawica, zagrażająca naszym ciężko wywalczonym prawom i wolnościom oraz wartościom, które od ponad 70 lat definiują nasze liberalne, demokratyczne społeczeństwa - uważa burmistrz Londynu.

- Viktor Orban na Węgrzech, Matteo Salvini we Włoszech, Marine Le Pen we Francji i Nigel Farage tutaj w Wielkiej Brytanii używają tych samych dzielących zwrotów jak faszyści XX wieku, aby uzyskać poparcie. Oni zdobywają grunt, władzę, i wpływy w miejscach, gdzie jest kilka lat temu byłoby to nie do pomyślenia - dodał Khan.

Burmistrz Londynu od objęcia swojego urzędu w 2016 roku otwarcie krytykuje prezydenta Trumpa.