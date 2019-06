Donald Trump zaprzecza, że nazwał Meghan Markle "paskudną". Jest nagranie

Donald Trump w wywiadzie dla "The Sun'' powiedział, że księżna Meghan Markle jest "paskudna". Prezydent USA zaprzeczył, że takie słowa padły, ale dziennik opublikował nagranie rozmowy.

Amerykański prezydent Donald Trump udzielił wywiadu dla tabloidu "The Sun"' przed swoją wizytą w Wielkiej Brytanii.

Jedno z pytań dotyczyło księżnej Meghan Markle, która krytycznie komentowała kandydaturę Trumpa w wyborach prezydenckich w 2016 roku. - Nie widziałem o tym. Co mogę powiedzieć? Nie wiedziałem, że jest tak paskudna - skomentował.

Dziś rano Trump odniósł się do tej wypowiedzi na swoim Twitterze. Napisał, że takie słowa nigdy nie padły i wymyśliły ją "Fake News Media".

"Czy CNN, New York Times i inni przeproszą? Wątpię" - napisał Trump.

W odpowiedzi "The Sun" opublikowało nagranie rozmowy z amerykańskim prezydentem. Dziennikarz Tom Newton-Dunn przypomniał, że Meghan Markle zapowiadała, że "wyprowadzi się do Kanady, jeśli Donald Trump wygra wybory prezydenckie". "Co mogę powiedzieć? Nie wiedziałem, że ona jest taka paskudna" - odpowiedział prezydent.

Trump dodał później, że amerykańska księżniczka to miły fakt. Jest również pewien, że Markle "doskonale" wywiąże się z nowej roli.

Meghan Markle nie spotka się z Donaldem Trumpem przy okazji jego wizyty w Wielkiej Brytanii. Księżna będzie opiekować się swoim trzytygodniowym synem.