Trump wylądował w Wietnamie. Jutro spotkanie z Kimem AFP

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un i prezydent USA Donald Trump przybyli do Wietnamu. Jutro dojdzie do ich spotkania. Tematem rozmowy będzie realizowanie północnokoreańskiego zobowiązania do rezygnacji z broni jądrowej.