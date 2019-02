Trump: Mój przyjaciel Kim Dzong Un ma okazję jak prawie nikt w historii

Kim Dzong Un i Donald Trump są już w Hanoi, gdzie w środę rozpoczynają drugie spotkanie na szczycie (pierwsze odbyło się w Singapurze osiem i pół miesiąca temu). Prezydent USA w środę najpierw spotka się z gospodarzami, przywódcami Wietnamu. Potem odbędzie się rozmowa powitalna Kima i Trumpa, a wieczorem prywatny obiad też w bardzo wąskim gronie – oprócz tłumaczy po dwie osoby z każdego kraju, m.in. sekretarz stanu Mike Pompeo.

Kolejne rozmowy w czwartek.

"Wietnam rozwija się jak niewiele miejsc na świecie. Korea Północna mogłaby tak samo i bardzo szybko, gdyby doszło do denuklearyzacji" - ocenił już w Hanoi Donald Trump. "Potencjał jest niesamowity, to świetna okazja, jakiej nie miał prawie nikt inny w historii, dla mojego przyjaciela Kim Dzong Una" - napisał na swoim koncie na Twitterze.

Vietnam is thriving like few places on earth. North Korea would be the same, and very quickly, if it would denuclearize. The potential is AWESOME, a great opportunity, like almost none other in history, for my friend Kim Jong Un. We will know fairly soon - Very Interesting!