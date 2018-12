Trump wciąż szuka szefa personelu Białego Domu

Nick Ayers, szef kancelarii wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a, nie zostanie nowym szefem personelu Białego Domu - informuje Reuters.

W sobotę prezydent Donald Trump zapowiedział, że wraz z końcem roku z Białego Domu odejdzie obecny szef personelu, John Kelly.

Teraz faworytami do objęcia stanowiska szefa personelu Białego Domu mają być sekretarz skarbu Steven Mnuchin i Marek Meadows, republikański kongresman.

Ayers nie był w stanie porozumieć się co do warunków pracy w Białym Domu z Trumpem - twierdzi jedno ze źródeł cytowanych przez Reuters.

W niedzielę Ayers napisał na Twitterze, że wkrótce opuści Biały Dom i wróci do rodzinnej Georgii. Po kilku godzinach Trump przyznał, że Ayers nie będzie nowym szefem personelu.

Według jednego ze źródeł Ayers miał nie zgodzić się na pełnienie funkcji szefa personelu do wyborów w 2020 roku. Ayers, ojciec trojaczków, miał deklarować, że może pełnić tę funkcję do wiosny 2019 roku z przyczyn rodzinnych.

Osoba zbliżona do Mnuchina twierdzi, że uważa on, iż w Departamencie Skarbu bardziej przydaje się on prezydentowi i zamierza starać się pozostać na obecnym stanowisku.

Rzecznik Meadowsa nie komentuje sprawy.