Jest skarga na umorzenie śledztwa ws. wyborów prezydenckich

Jak informuje portal Onet.pl , prok. Krzysztof Parchimowicz swoją skargę na decyzję o umorzeniu śledztwa ws. organizacji wyborów prezydenckich złożył dziś w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Zarzucił prokuraturze rażące i oczywiste naruszenie prawa, bo - jak podkreśla - wskazano niewłaściwą podstawę prawną do umorzenia śledztwa i nie przeprowadzono żadnych czynności dowodowych.

Jak dodaje, "karalne jest (z mocy art. 168 kk) przygotowanie do popełnienia przestępstwa z art. 165 par. 1 kk, jak też usiłowanie. Czyn ten może popełnić każdy, zarówno przez działanie, jak też przez zaniechanie".

"Niżej podpisany z powodu przewlekłych schorzeń należy do grupy wysokiego ryzyka w przypadku zakażenia koronawirusem. Obawia się o swoje zdrowie i życie w przypadku organizacji wyborów na urząd Prezydenta w dowolnej formie (z wyjątkiem głosowania z użyciem internetu) w okresie obowiązującego stanu epidemii".

Parchimowicz podkreśla, że "pokrzywdzonym może być każda osoba narażona na niebezpieczeństwo. W realiach sprawy (tu sygnatura-red.) może to być wyborca lub też osoby, z którymi wyborca będzie się stykał".

Dlatego prok. Parchimowicz domaga się od sądu, by uchylił postanowienie o umorzeniu śledztwa w związku z organizacją wyborów prezydenckich. Chce, by sprawę przekazano do dalszego prowadzenia w warszawskiej Prokuraturze Rejonowej.