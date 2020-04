Prokuratura Krajowa: śledztwo ws. katastrofy smoleńskiej w kluczowej fazie

- Włoskie Laboratorium Kryminalistyczne Korpusu Karabinierów, które opracowało unikatową metodę oczyszczania śladów. Na co dzień dokonuje ekspertyz m.in. w przypadkach przestępczości mafijnej. Włoskim ekspertom przekazano do analizy ślady zabezpieczone podczas sekcji ofiar i pochodzące z foteli samolotu. Laboratorium nie wydało jeszcze końcowej opinii.

Sekcje ciał były rezultatem ekshumacji przeprowadzonych od listopada 2016 roku do maja 2018 roku. Badania wykazały, że doszło do zamiany aż ośmiu ciał, a więc niemal co dziesiątej ofiary katastrofy. W 29 grobach pochowano szczątki kilku osób. W skrajnym przypadku w jednym grobie złożono fragmenty ciał należące do dziesięciu ofiar katastrofy.