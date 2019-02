Sąd w Krakowie: na 10 dni do aresztu za notoryczną jazdę bez biletu

Na 10 dni do aresztu trafi 28-letnia kobieta, która nie uiściła 67 mandatów za jazdę komunikacją miejską bez biletu.

O orzeczeniu informuje portal TVN24.pl.

Komunikacja międzygminna w Chrzanowie ścigała 28-latkę w związku z nieopłaconymi przez nią mandatami. Sprawa raz za razem trafiała do sądu, a ten wyznaczał coraz surowsze kary. W końcu sąd rejonowy w Chrzanowie skazał ją na 20 dni aresztu. Kobieta odwołała się od wyroku, sprawa trafiła do krakowskiego sądu okręgowego. Ten karę nieco złagodził i wysłał gapowiczkę do aresztu na 10 dni.

Mandaty - w łącznej wysokości 17 tys. zł - nadal pozostają niezapłacone. W tej sprawie toczy się oddzielne postępowanie.