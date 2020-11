Lech Kołakowski: Dość uderzania w polską wieś

Rozmawiał pan o tym wcześniej z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, próbował przekonać go do zmian w ustawie i usprawnienia funkcjonowania partyjnych struktur?

Teraz tworzymy koło poselskie, a w przyszłości może i klub parlamentarny. Niezadowolonych w PiS jest więcej posłów. W zależności od tego, ile osób zdecyduje się na dołączenie do nowego organizmu parlamentarnego, taką będzie miał on siłę.

Jesteśmy otwarci, chcemy popierać dobre rozwiązania mające służyć Polakom, wszystkim branżom, dziedzinom, grupom zawodowym. Nie chcemy tworzyć prawa opresyjnego, tak jak się to robi w kwestii przedłożeń związanych z rolnictwem. Wszelkie projekty, które mają ustrojowo wpływać na wszelkie branże, muszą być przedłożeniami rządowymi, gdzie są uzgodnienia międzyresortowe, oraz podlegać notyfikacji. To są najlepsze projekty ustaw. Jesteśmy otwarci, ale w tej chwili jest zbyt wcześnie, by mówić, jakie będą decyzje. Chcemy, by następne wybory odbyły się w terminie konstytucyjnym.

Trzeba rozmawiać. Chcemy, by stan prawny sprzyjał Polakom, branżom, dziedzinom, aby wesprzeć nie tylko rolnictwo, ale przede wszystkim przedsiębiorczość, której bardzo zagraża Covid. Trzeba podejmować wszelkie działania, by ją wspomóc.

Jeśli chodzi o tzw. piątkę dla zwierząt, to nie jest to wspieranie rolnictwa, lecz wręcz odwrotne działanie – na szkodę. Nie sądzę, by było to celem wnioskodawców. Efekt pracy jest jednak niekorzystny dla wsi. To środowiska związane z wsią ponownie dały władzę PiS i wybrały prezydenta Andrzeja Dudę. To zobowiązania wobec ludzi, którzy poparli działanie partii. Nie wolno tworzyć stanu prawnego, który tak bardzo godzi w polską wieś. Moi wyborcy są z nią związani i dotrzymałem słowa.