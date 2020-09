Kaczyński podpisał się pod bublem prawnym

„Wzmocnienie pozycji kobiet na rynku pracy jest jak najbardziej pożądane i należy do niego dążyć. Przedstawione propozycje nie stanowią jednak właściwego środka, przy pomocy którego cel ten może być osiągnięty" – pisze Sąd Najwyższy w opinii do projektu zmian w kodeksie pracy, który złożyli na początku lipca posłowie PiS. Jako pierwszy podpisał się pod nim Jarosław Kaczyński.

Sąd Najwyższy zauważa, że w kodeksie pracy są już przepisy zabraniające dyskryminacji płacowej. W dodatku w ich przypadku obowiązuje korzystna dla pracowników zasada tzw. odwróconego ciężaru dowodu, co oznacza, że to pracodawca musi udowodnić, że nie dyskryminował.

– To był pomysł młodzieżówki, a głównie jej szefa Michała Moskala, dyrektora biura prezesa PiS. I był to pomysł realizowany poza sztabem wyborczym Dudy – mówi jeden z polityków z otoczenia prezydenta. – Młodzieżówka poszła bezpośrednio do prezesa i wywalczyła sobie jego podpis, a dopiero potem projekt trafił do zaufanej premiera posłanki Gembickiej z prośbą o złożenie go w Sejmie – dodaje.