Marek Suski: Szaleństwo w UE jest na porządku dziennym

Jeśli Polska do 16 sierpnia nie zastosuje się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, to Komisja Europejska będzie wnioskować o nałożenie kar finansowych. Taką informację we wtorek przekazała Vera Jourova, wiceprzewodnicząca KE.

- Polski rząd musi przypomnieć TSUE, że w Polsce istnieje system prawny i zgodnie z nim Polska ma prawo podejmować decyzje, jakie podjęła. Rząd będzie dyskutował z KE i będzie tłumaczył - zapowiedział w rozmowie z Trójką poseł PiS Marek Suski.

W jego ocenie "absurdy w Unii Europejskiej są na porządku dziennym". Jednocześnie jest przekonany, że "nie ma najmniejszych podstaw do nałożenia kar finansowych na Polskę".

Pytany o nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, Suski odpowiedział, że "jest to odpowiedź na dostosowanie polskich przepisów do przepisów obowiązujących na europejskim terenie gospodarczym".

Prawo i Sprawiedliwości liczy na to, że posłowie Porozumienia i część opozycji poprze ten projekt. - To jest dobre rozwiązanie, chroniące Polskę przed wielkimi wpływami zagranicznymi w mediach - tłumaczył.

- Tu jest nasza Polska i tutaj powinno być tak, że to Polacy powinni głównie decydować o naszych sprawach, a nie zagranica i ulica. Ulica nie dała rady, to teraz opozycja się zwraca do każdej zagranicy, która jest przeciwko Polsce - mówił.