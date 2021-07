Terlecki: Nie przewidujemy dodatkowych posiedzeń Sejmu

- Premier zapowiedział, że niebawem do konsultacji zostanie złożony cały pakiet kolejnych ustaw związanych z "Polskim ładem" - dodała.

Zapowiedział, że druga część spotkania będzie poświęcona m.in. szczegółom. - Będziemy rozmawiać o rozmaitych kwestiach wdrażania już tych projektów i pomysłów, a także o ustawach, które trafią do Sejmu - stwierdził.

Pytany, czy będą dodatkowe posiedzenia Sejmu wicemarszałek zaprzeczył. - Chcemy, żeby ustawy trafiały do Sejmu w tym czasie, w jakim Sejm będzie troszkę mniej aktywny, ale żeby we wrześniu już były gotowe i żeby od pierwszego posiedzenia (po wakacjach - red.) z nimi ruszyć - zaznaczył.

Ryszard Terlecki zapowiedział, że politycy PiS będą promować "Polski ład" w różnych miejscach w Polsce. - Wakacje są dla Polaków, natomiast posłowie są zobowiązani do tego, żeby działać w tym czasie - stwierdził.

- Umówiliśmy się na to, że będziemy rozmawiać z samorządowcami, przekonywać ich do tego, żeby składali wnioski w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych i opowiadać, tłumaczyć, jak wygląda harmonogram składania tych wniosków, to bardzo istotne - mówiła Czerwińska.

- Mamy kilkaset wniosków złożonych. Ważne jest, żeby samorządowcy mieli świadomość, że to jest pierwsza transza, w pewnym sensie program pilotażowy. Tak będzie również w drugiej transzy jesienią tego roku, a wiosną kolejne, które będą przynosić możliwość realizowania kolejnych inwestycji - powiedział Terlecki.