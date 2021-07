Kaczyński: Chcemy, żeby ludzie w całej Polsce mieli tak samo

Kaczyński mówił, że "próbuje się" wmówić ludziom, iż założenia "Polskiego Ładu" to podnoszenie podatków i grabienie przedsiębiorców. - Chcę jasno powiedzieć, że to bezczelne kłamstwo. To taka sama prawda jak to, że Kopacz przygotowywała 500 plus - mówił prezes.

Prezes #PiS J. #Kaczyński w #Rypin: Wielka ofensywa kłamstwa co do #PolskiŁad musi być powstrzymana. Przed nami ciężka i wytężona praca. Po tym programie Polska będzie jeszcze bardziej rozwinięta i piękniejsza. pic.twitter.com/UVmdCVx7DN — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) July 11, 2021

"Polski Ład" to wg prezesa PiS "wielki program zmiany cywilizacyjnej" kraju.

Zmiany maja dotyczyć nie tylko miast, ale przede wszystkim prowincji, wsi, bo "PiS" jest partią polskiej wsi i cały czas pracuje nad tym, by "wieś stawała się lepsza".

- Zupełnie zmieni się życie na polskiej prowincji i co za tym idzie, w całej Polsce. Oczywiście w dużych miastach też wiele się zmieni, ale my chcemy żeby ludzie w całej Polsce mieli tak samo - oświadczył Kaczyński.

