PiS umacnia się w Sejmie. Małgorzata Janowska wraca do Zjednoczonej Prawicy

Małgorzata Janowska odeszła z klubu Parlamentarnego PiS wraz ze Zbigniewem Girzyńskim i Arkadiuszem Czartoryskim.

- Mam nadzieję, że odejść z klubu PiS będzie jak najwięcej i wszystkich zapraszam do naszego koła - mówiła pod koniec czerwca posłanka.

W czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że Janowska wraca do Zjednoczonej Prawicy. Posłanka dołączy do Partii Republikańskiej Adama Bielana.

Wcześniej decyzję o powrocie podjął poseł Arkadiusz Czartoryski. - Nie mogę od odpowiedzi na to, co się wydarzyło w ostatnich dniach, uciec, ponieważ nie zgadzam się z takim traktowaniem polskiej polityki, jak to jest w ostatnich dniach przez nas obserwowane - tłumaczył.

- Mamy już 232 osoby w naszym klubie. Pani poseł Janowska, nad czym boleję, zmienia partię, ale zdecydowała się na powrót do nas. Co nas poróżniło? Poróżnił nas stosunek do spraw odnoszących się do energetyki i przyszłości Bełchatowa. Doszliśmy do bardzo konkretnego porozumienia. Uczestniczył w tym także pan premier. Są podstawy do tego, by nasza jedność przez długi czas trwała - mówił na konferencji prasowej Jarosław Kaczyński.

- Mamy nową partię, która coraz bardziej nam zabiera posłów. Bolejemy nad tym, ale ważne jest, że klub odbudowuje swoją większość i w tej chwili ta strata wynosi tylko jedną osobę - dodał prezes PiS.

- Dziękuję prezesowi Kaczyńskiemu, prezesowi Bielanowi i premierowi Morawieckiemu za bardzo długie dyskusje na temat energetyki, bo powodem mojego wyjścia z klubu były różnice w tym temacie. Mamy wspólny cel - walczyć o bezpieczeństwo energetyczne. W najbliższym czasie zostanie przedstawiony program dla Bełchatowa - mówiła Janowska.