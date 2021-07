Zakłócili przemówienie marszałek Witek. „To przyjezdni, ktoś im za to zapłacił”

Podobnie mówiła później w Otyniu koło Nowej Soli. - „Polski Ład” dotyczy wszystkich dziedzin naszego życia - całej gospodarki, rolnictwa, życia społecznego. On ma przyspieszyć ten rozwój po pandemii; spowodować, żebyśmy zaczęli dorównywać krajom Europy Zachodniej. Oczywiście to nie nastąpi szybko, w ciągu dziesięciu lat może się nam uda dojść do tej średniej, a nasze ambicje są znacznie większe. Chcemy je zrealizować, bo Polacy po prostu na to zasługują - mówiła w rozmowie z Radiem Zachód.

W sali widowiskowej Lubskiego Domu Kultury marszałek Sejmu tłumaczyła, że „Polski Ład” PiS zawiera „rozwiązania, które z pewnością będą korzystne dla najmłodszych, dla młodych, dla pracujących i dla seniorów”. - W kontekście młodych skupiła się na polityce mieszkaniowej. - Młodzi ludzie potrzebują dobrze płatnej pracy, mieszkania. Banki żądają 20 procent, 30, a czasem nawet 40 procent wkładu własnego, to musi być żywa gotówka, której młodzi ludzie nie zdążyli jeszcze wypracować. Państwo przychodzi tutaj z pomocą i daje gwarancję, że ten wkład własny jest. To nie będzie gotówka, ale kwit, bilet, decyzja, że ten człowiek ma zagwarantowany wkład własny - wyjaśniała Witek, dodając, że „jeśli rodzina ma dzieci to państwo pomoże przy spłacie kredytu”.

W czasie pikniku rodzinnego na miejscowym rynku przemówienie Witek zakłóciła grupa przeciwników polityki rządu, która przyniosła m.in. transparent z napisem „TVP łże”. „Przeciwnikom nerwy puszczają, że nic podobnego nie byli w stanie stworzyć” - skomentowała marszałek na Twitterze, rozwijając tę myśl w wywiadzie radiowym. - To jest grupa krzykaczy, która nie jest stąd. Ja o tym doskonale wiem. To są ludzie przyjezdni, ktoś im za to zapłacił, żeby tutaj się tak zachowywali - mówiła, ale nie przedstawiła dowodów na poparcie tej tezy.

- Ale mnie to bawi, dlatego że widzę tłum ludzi przed sobą, mieszkańców Otynia, uśmiechniętych, zadowolonych, którzy doceniają to, co zrobiliśmy do tej pory i też akceptują to, co proponujemy. I te krzyki tych paru osób, które tam były, spowodowały, że wśród mieszkańców Otynia była żywa reakcja, były emocje - coś, co jest potrzebne - zaznaczyła Elżbieta Witek.