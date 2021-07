PiS odzyskał większość w Sejmie. „Zastraszanie działa?” Fot. PAP/Paweł Supernak

- Jeszcze kilkanaście dni temu poseł Arkadiusz Czartoryski mówił o braku komunikacji i zastraszaniu w PiS, a następnie odszedł z partii. Co się więc takiego stało, że wrócił? Został umiejętnie przekonany? Albo nazywając rzecz po imieniu: zastraszony? – Jacek Nizinkiewicz, dziennikarz „Rzeczpospolitej”, komentuje powrót posła Arkadiusza Czartoryskiego do PiS, co pozwoliło partii odzyskać większość w Sejmie.