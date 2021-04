Terlecki: Chętnie bym się pozbył koalicjantów

Czy dojdzie do przyspieszonych wyborów w wyniku rozpadu Zjednoczonej Prawicy? W najnowszych wypowiedziach Jarosław Kaczyński nie wyklucza wprost niczego, ale jednocześnie podkreśla, że PiS jest zdeterminowane dokończyć kadencję. Zastrzega jednak, że obecny układ rządzący mogą rozbić „emocje i zachowania nastawione wyłącznie na interes partykularny”, które byłyby „ponad miarę”. To jednak nie przesądza o wyborach. – Jeśli ktoś sądzi, że to doprowadzi do końca tego rządu, to się myli, szukamy innych możliwości i będziemy szukać dalej – stwierdził Kaczyński w wypowiedzi dla Albicla.pl i TV Republika. W wywiadzie dla „Gazety Polskiej” mówił, że kilka głosów w Sejmie zawsze się znajdzie.

