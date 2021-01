Szefernaker: Zamieszki na Kapitolu? Jeżeli miałbym to porównywać, to mieliśmy taką sytuację w 2016 roku

Po północy czasu polskiego głos w sprawie zamieszek w Waszyngtonie zabrał prezydent Andrzej Duda. „Wydarzenia w Waszyngtonie to wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych, które są państwem demokratycznym i praworządnym” - napisał na Twitterze, posługując się swym prywatnym kontem. „Władza zależy od woli wyborców, a nad bezpieczeństwem państwa i obywateli czuwają powołane do tego służby” - zaznaczył. Prezydent oświadczył, że Polska „wierzy w siłę amerykańskiej demokracji”.

Wczoraj amerykański Kongres podczas obrad, którym przewodził wiceprezydent Mike Pence, miał zatwierdzić wybór Joe Bidena na prezydenta USA. Uniemożliwił to tłum zwolenników ustępującego, ale wciąż nie przyjmującego swojej przegranej do wiadomości, Donalda Trumpa.

- Głosy, które płyną od polityków w Stanach Zjednoczonych, są takimi głosami, które wskazują, że będą chcieli, aby jak najszybciej ta sytuacja była zakończona, wyjaśniona. Ta sytuacja nie służy Stanom Zjednoczonym ani sojusznikom. Bardziej służy tym, którzy źle życzą Stanom Zjednoczonym. Myślę, że dojrzała demokracja amerykańska poradzi sobie z tym tematem - kontynuował wiceminister.

Szefernaker, podobnie jak TVP Info, porównał zamieszki na Kapitolu do polskiej opozycji. - Podobne sceny jak do tej pory mieliśmy w 2016 roku i to opozycja, która mówiła, że ulicą i zagranicą chcę wrócić do władzy, okupowała parlament. Było to historyczne okupowanie parlamentu - mówił.

Więcej: TVP Info o atakujących Kapitol: Jak polska opozycja

- Jeszcze nikt w święta Bożego Narodzenia nie okupował polskiego parlamentu. Pamiętamy te wszystkie historie po świętach. Jeżeli miałbym to porównywać w ogóle do jakiejkolwiek sytuacji związanej z okupacją parlamentu, to mieliśmy taką sytuację w 2016 roku. Pamiętamy ten pasztet jedzony na sali sejmowej - powiedział Paweł Szefernaker.