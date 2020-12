Ryszard Czarnecki: Ziobroexit? Mam nadzieję, że nie

Michał Woś, wiceprezes Solidarnej Polski, stwierdził natomiast, że „oczywistym i otwartym” jest postawienie przed zarządem pytania o pozostanie w koalicji rządzącej. - Będziemy rozważali za i przeciw tego scenariusza. Między innymi o tym zarząd będzie dyskutował (…) Są różne racje, za i przeciw. Część osób mówi żeby wyjść z rządu, że w takim rządzie pytanie czy chcemy być. Niektórzy stawiają pytanie co jest alternatywą, a alternatywą są rządy lewicy i liberałów - powiedział wiceminister.

Solidarna Polska wzywała premiera do zawetowania budżetu i funduszu odbudowy, jeżeli nie dojdzie do zmian w rozporządzeniu wiążącym wypłatę środków unijnych z kryterium praworządności.

- Uważam, że siłą obozu, którzy rządzi w Polsce od pięciu lat i wygrał już siedmiokrotnie z rzędu wybory, była pewna różnorodność - komentował w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski europoseł Ryszard Czarnecki. - Zdrowy rozsądek podpowiada, aby owszem, można i spierać się, nawet mieć inne narracje, ale iść razem - dodał.

Czarnecki wyraził nadzieję, że nie dojdzie do „Ziobroexitu”, jak określiła dziennikarka WP. - Solidarna Polska jest ważnym, istotnym i absolutnie znaczącym pozytywnym elementem tej koalicji. Wierzę, że w interesie naszej formacji i także wolą wyborców jest to, żeby ta formacja dalej rządziła w tym kształcie, jakim jest. Mam nadzieję, że do tego rozwodu nie dojdzie - mówił.

- Uważam, że możemy przekazywać nasze poglądy i punkty widzenia w sposób zróżnicowany. W ten sposób możemy nawet poszerzać nasz elektorat. Ważne, aby iść razem - ocenił Ryszard Czarnecki.