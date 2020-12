Suski: Siła moralna Lempart jest bliska zera

WP Wiadomości Marek Suski malował karykatury polityków. "Wampir Stefan Niesiołowski wysyłał na szczaw" auto 00:24 / 04:46 2:46 Marek Suski komentuje wpadkę posła Fideszu. I uderza w Martę Lempart. "Hańba" 4:46 Marek Suski malował karykatury polityków. "Wampir Stefan Niesiołowski wysyłał na szczaw" 1:39 Radosław Fogiel kpi z Szymona Hołowni. "Już był w ogródku, już witał się z gąską" 1:00 Imieniny Barbary. Plotki o Barbarze Skrzypek. Wymijający komentarz Radosław Fogla 6:34 Sklepy będą otwarte w niedziele 6 grudnia. "Prezydent Andrzej Duda zwiódł" 5:33 Pracownicy handlu mają dość. "Zachęcamy do wzięcia zwolnienia lekarskiego" 1:42 Prestiżowe wyróżnienie dla Marty Lempart. Radosław Fogiel kpi: jeszcze Nobla brakuje 2:59 Niedziela 6 grudnia będzie handlowa. "To zagrożenie dla zdrowia pracowników handlu" 3:41 Awantura w PiS. Radosław Fogiel: istnieje możliwość rozstania 2:58 6 grudnia niedziela handlowa. Radosław Fogiel o decyzji Andrzeja Dudy 1:51 Gwoździe z ukrzyżowania. Wyniki badań zaskoczyły naukowców 2:10 Koronawirus. Prof. Andrzej Horban przwiduje datę "końca pandemii koronawirusa" 3:58 Skandal na fermie norek w reportażu WP. Posłanka zapowiada ustawę 2:31 Szczepionka na COVID-19. Doradca premiera prof. Andrzej Horban mówi o "głupich" teoriach 1:10 WP ujawniła skandal na fermie norek. Posłanka Katarzyna Piekarska zapowiada działania 2:14 Szczepionka na COVID-19. Ozdrowieńcy muszą się szczepić? Prof. Andrzej Horban wyjaśnia 4:08 Horror na fermie norek. "Musiałam robić przerwy podczas oglądania" 1:38 Prehistoryczne figurki Wenus. Symbolizowały zupełnie coś innego 1:59 Koronawirus. 100 mln od Kościoła na walkę z pandemią? Beata Kempa obruszona 4:38 Budżet UE. Beata Kempa alarmuje: dziś Polska, jutro Grecja czy Portugalia 3:21 Budżet UE. Tyle Polska może stracić w wyniku weta. Reakcja Beaty Kempy 2:50 Niepokojący sondaż dla PiS. Reakcja Radosława Fogla 3:13 Radzymin. Samochód w gablotce przed kościołem. Wierni chcieli się do niego modlić 3:07 Rozłam w Zjednoczonej Prawicy? Jest komentarz Marka Suskiego 3:08 Szczepionka na COVID-19. Morawiecki zaszczepi się publicznie? Arłukowicz krytykuje 2:38 Ziobro powinien negocjować w UE? Polityk PiS komentuje 4:10 Skandal na fermie norek w reportażu WP. Marek Suski: płakać się chce 1:52 Ile mamy nowych zachorowań? Grzesiowski: "Utraciliśmy kontrolę" 2:47 Szczepionka na COVID-19. "Lekarze nie otrzymali żadnych procedur" 3:59 Niedziela handlowa 6 grudnia. "Mam nadzieję, że Polacy nie ruszą tłumnie do galerii" 3:49 Pandemia zmieniła nasze nawyki zakupowe. "Mamy apostołów e-handlu" oprac. Magdalena Nałęcz 4 godziny temu Marek Suski komentuje wpadkę posła Fideszu. I uderza w Martę Lempart. "Hańba" - Od czasu do czasu takie wpadki są. Pamiętamy, jak senatorowie PO zabawiali się i wyszedł film, który pokazywał jednego z nich podczas takiej orgii - powiedział Marek Suski, komentując kwestię Józsefa Szájera. Polityk Fideszu został przyłapany na udziale w imprezie, podczas której dochodziło do współżycia między jej uczestnikami. - To są sprawy niepowiązane z partiami politycznymi, to są prywatne zachowania różnych osób. Oczywiście skandaliczne, (...) jest to godne potępienia - uznał Suski. Polityk skomentował również wyróżnienie Marty Lempart przez "Financial Times". Dziennik uznał ją za jedną z najbardziej wpływowych kobiet 2020 r. - Raczej najbardziej ordynarną, przekleństwa (...), obelgi mają wyznaczać, że ktoś jest wpływowy? - dziwił się Suski. W jego ocenie jej zachowanie to "wstyd i hańba", a "jej siła moralna jest bliska dna". Polecane

