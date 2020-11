Czarnek: Protestujący przed MEN? Biedni ludzie

Odpowiadając na pytanie dotyczące osoby, która wymagała pomocy lekarskiej po tym, jak przykleiła sobie dłoń szybkoschnącym klejem do bramy wejściowej do budynku MEN, minister edukacji stwierdził, że „nie jest to jego problem, tylko to jest problem tej pani, która się przykleiła”. - Nawet o tym nie wiedziałem, dowiaduję się teraz. No biedni ludzie. Co zrobić. Biedni ludzie, zamiast zająć się czymś pożytecznym, jakąś pracą na rzecz dobra wspólnego, to robią sobie igrzyska. I też robią sobie krzywdę. Cóż ja mogę zrobić. Mogę tylko apelować - nie róbcie sobie krzywdy, kochani - mówił Czarnek.

Pomocy lekarskiej wymaga także osoba, która przykleiła sobie dłoń szybkoschnącym klejem do bramy wejściowej do budynku. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 23, 2020