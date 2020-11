Kempa: Dzięki naszej obecności w UE zyskało wiele krajów EP, fot. Laurie DIEFFEMBACQ

Jeżeli my zaczniemy reformować sądy, bo cały naród tego chce, to oni będą nam grozić palcem, że nie dostaniemy środków unijnych - tak europosłanka Beata Kempa z PiS tłumaczyła w "Kropce nad i" dążenia gabinetu Mateusza Morawieckiego do zawetowania unijnego budżetu, którego realizacja jest powiązana z przestrzeganiem praworządności w krajach członkowskich.