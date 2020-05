Macierewicz: Motorem działań opozycji jest Kwasniewski

Jego zdaniem środowisko to najbardziej bało się tego, że już pierwsza tura wyłoni prezydenta.

- Opozycja bała się tego tak bardzo, że zrobiła wszystko, by do wyborów nie dopuścić - mówił Macierewicz.

Twierdzi, że w tym celu została przeprowadzona "wielka kampania polityczna", którą w dużym stopniu zainicjował Aleksander Kwaśniewski. Ma on być według Macierewicz "intelektualnym motorem działania totalnej opozycji".

Kwaśniewski miał opracować podstawowy plan tych działań, ponad 6 tygodni temu formułując tezę, że nie ma znaczenia, jak opozycja będzie działać, byle by tylko nie dopuściła do wyborów w maju, a najlepiej, by nie odbyły się one w ciągu roku.

- W jakimś sensie im się to udało, musieliśmy iść na kompromis - mówił Macierewicz. - Kompromis - tu państwa uspokajam: nie z totalną opozycją, ale z wewnętrznymi dyskusjami, owocującymi wyborami w pierwszej połowie czerwca, jak sądzę, nie jest to jeszcze ustalone.

- Decyzję podejmie marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Może to już zrobić dzięki uchwale PKW. Mam nadzieję, że spory, wewnętrzne dyskusje mamy już za sobą i że nie powrócą przynajmniej do czasu wyborów - mówił Macierewicz, wyrażając też nadzieję, że wybory odbędą się w lepszej atmosferze.