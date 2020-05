Macierewicz: Problemy przed Polską - biologiczne, gospodarcze, ochrona życia i LGBT

- Nie ma wątpliwości, że te ostatnie tygodnie były dla nas wszystkich po prostu bardzo trudne. Były momenty, w których wydawało się, że nie da się osiągnąć porozumienia i traciliśmy wiarę w dobrą wolę naszych partnerów. Mam nadzieję, że te rozstrzygnięcia, które zapadły, dadzą punkt wyjścia do przeprowadzanie nie tylko wyborów prezydenckich, ale także powrotu do procesu zmiany Polski - skomentował w swoim wideofelietonie dla Telewizji Trwam Antoni Macierewicz.

- Problemy, które stoją dzisiaj przed Polakami, związane są nie tylko z zagrożeniami biologicznymi i gospodarczymi - o tych wiemy już bardzo dużo - ale przecież nie zapomnieliśmy, mam nadzieję, o sprawie ochrony życia, agresji środowisk, które forsują tzw. ideologię LGBT, o próbach stworzenia jednego superpaństwa, które rozciągnęłoby porozumienia sprawiające, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej w kierunku przekształcania UE w jedno państwo, w istocie podporządkowane dyktatowi niemieckiemu czy niemiecko-francuskiemu - dodał były minister obrony.

Macierewicz ocenił, że bez przeprowadzenia wyborów prezydenckich „nie będzie stabilizacji politycznej w kraju”. - Ale to dopiero początek drogi, która ze wszystkich trudności, jakie przeżywamy, ma Polskę wyprowadzić do zupełnie nowej jakości. Wszyscy mamy świadomość, że punktem odniesienia musi być tradycja narodowa, wartości narodowe i wartości chrześcijańskie. Na tym trzeba budować, bo to się sprawdziło podczas tych trudnych ostatnich tygodni i miesięcy. To nie Unia Europejska się sprawdziła, a naród, rząd, państwo polskie, ale także politycy, którzy umieli dojść do porozumienia - przekonywał.

- Mam nadzieję, że ten kompromis faktycznie został zawarty z dobrą wolą, iż to nie jest tak, że tylko przeżywamy kolejny etap jakichś dyskusji, które mają prowadzić do bliżej niejasnych rozwiązań, że przywrócona została wewnętrzna jedność polskiej prawicy, że nikt nie będzie próbował używać uzyskanych korzyści do zniszczenia polskiej prawicy - stwierdził Macierewicz, dodając, że „nie ma ważniejszej sprawy jak jedność obozu patriotycznego”.